Российские лыжницы выиграли командный спринт на этапе КМ

Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева стали первыми в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе, сообщает РИА Новости.

Россиянки показали время 18 минут 0,96 секунды. Второе место заняла шведская команда (+0,04 секунды). Третьими пришли норвежки (+0,11 секунды).

Вторая пара, представлявшая Россию, в составе Натальи Непряевой и Дарьи Ведениной не смогла пройти в финал.