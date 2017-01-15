15 января 2017, 18:42
Российские лыжницы выиграли командный спринт на этапе КМ
Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева стали первыми в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе, сообщает РИА Новости.
Россиянки показали время 18 минут 0,96 секунды. Второе место заняла шведская команда (+0,04 секунды). Третьими пришли норвежки (+0,11 секунды).
Вторая пара, представлявшая Россию, в составе Натальи Непряевой и Дарьи Ведениной не смогла пройти в финал.
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