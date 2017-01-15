Российские саночники выиграли золото и серебро в спринте на этапе КМ

Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов заняли первое и второе места соответственно в спринте на шестом этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде, сообщает «Р-Спорт».

Павличенко в сумме двух попыток показал время 1 минута 35,715 секунды. Репилов уступил ему всего 0,141 секунды. Тем не менее, в общем зачете лидирует Репилов (547 очков), Павличенко на второй строчке (515 очков).

Третьим в спринте стал австриец Вольфганг Киндл (+0,252).

Еще один представитель России, Степан Федоров, стал пятым. Его партнеры по сборной Александр Горбацевич и Максим Аравин – восьмой и 19-й соответственно.