15 января 2017, 16:59
День снега на Сахалине перенесли из-за снегопада
Праздничные мероприятия по случаю Дня снега в Сахалинской области, говорится в сообщении министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Ведомство уточняет: «В связи с плохими погодными условиями Всероссийский день снега переносится на следующие выходные».
В ряде районов Сахалинской области в настоящее время сохраняется высокая лавинная опасность из-за сильного снегопада, ожидается метель.
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