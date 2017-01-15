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15 января 2017, 16:59
погода Сахалин

День снега на Сахалине перенесли из-за снегопада

Снегопад
Снегопад

Праздничные мероприятия по случаю Дня снега в Сахалинской области, говорится в сообщении министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Ведомство уточняет: «В связи с плохими погодными условиями Всероссийский день снега переносится на следующие выходные».

В ряде районов Сахалинской области в настоящее время сохраняется высокая лавинная опасность из-за сильного снегопада, ожидается метель.

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