В Петербурге началась проверка по факту кончины солиста Мариинского театра

Следователи начали доследственную проверку по факту кончины солиста оперной труппы Мариинского театра Эдуарда Цанги, говорится в сообщении ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

13 января Цанга обратился в медицинское учреждение с жалобой на плохое самочувствие, однако от госпитализации отказался. Днем 14 января Цанге стало хуже. По вызову прибыла бригада скорой помощи, однако при проведении реанимационных мероприятий мужчина скончался.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Согласно информации на сайте Мариинского театра, Цанга вошел в состав оперной труппы театра в 2008 году и исполнял партии более чем в 30 постановках. «Скоропостижно скончался на 38-м году жизни 14 января 2017 года», – говорится в сообщении Мариинского театра.