МИД Польши обвинил главу Евросовета в призывах к антипольской политике

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью wPolityce, что глава Евросовета Дональд Туск призывает мир вести антипольскую политику.

Под призывами к антипольской политике Ващиковский подразумевает высказывания Туска о парламентском кризисе в Польше и призывы к властям Польши заняться решением проблемы. Глава МИД Польши выразил убежденность в том, что ситуация в польском парламенте не вызывает широкой мировой заинтересованности и не влияет всерьез на позицию Польши в мире.

Напомнив, что Туск занимал должность премьер-министра Польши, Ващиковский подчеркивает: «Это, конечно, небывалая вещь, чтобы представитель страны в международных институтах так нагло, публично негативно высказывался против своей страны, призывая к какой-то акции против своей страны. Но в политике, как видно, все возможно» (цитата по РИА Новости).

Ващиковский заявил: «Это также является проявлением некой наглости, предположение, что его ничто не связывает со страной, с нашей дипломатией, с польским правительством. Если он захочет остаться на этой должности, то будет реализовывать это какими-то международными маневрами».