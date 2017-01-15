Судьба двух пропавших на реке в Кубани детей остается неизвестной

Спасатели обнаружили тела двух детей, пропавших на замерзшей реке Кирпили в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что на реке пропали четверо детей. Об этом сообщил подросток, который ранее находился вместе с пропавшими. Таким образом, остается неизвестной судьба двоих детей.

Как уточнили в СКР, пятеро школьников возвращались домой с прогулки возле поселка Садовод Тимашевского района. Дети решили сократить путь и пошли по замерзшей реке, однако провалились под лед. Одному подростку удалось спастись, он сообщил спасателям, что с ним находились еще четверо друзей.