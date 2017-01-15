Росгидромет продлил штормовое предупреждение в столичном регионе

Синоптики Гидрометцентра России продлили действие штормового предупреждения, объявленного накануне, 14 января, сообщает ТАСС.

Представитель службы отметил: «До 16 часов (15 января – прим. "Полит.ру") в Москве и ТиНАО, а также в Московской области сохранятся сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и местами метель».

Главное управление МЧС России по Москве предупредило, что неблагоприятных погодные условия могут привести к повреждениям линий электропередачи, повалу деревьев, повреждениям рекламных конструкций, ухудшению видимости на дорогах.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в московских аэропортах отменены и задержаны десятки авиарейсов.