Минобороны попросило прощения за смерть участников Ансамбля Александрова

Министерство обороны России выразило соболезнование родственникам артистов Ансамбля имени Александрова, погибших в катастрофе Ту-154 близ Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Похороны погибших проходят сегодня в московском регионе и других областях России. Большинство из 64 погибших артистов ансамбля похоронили за счет Минобороны на военном мемориальном кладбище в подмосковных мытищах.

От лица военного ведомства на церемонии прощания выступил статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков.

«Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег… Вечная память погибшим», — сказал он на военном мемориальном кладбище.

Катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года. Все 92 человека, находившиеся на борту военного самолета, погибли. Причина крушения неизвестна. К 13 января были опознаны более 70 тел погибших.