В Apple не поверили в крушение лайнера EgyptAir из-за гаджетов

В американской корпорации Apple прокомментировали по просьбе РИА Новости сообщения СМИ о том, что самолет Airbus А320-232 египетской авиакомпании EgyptAir, следовавший рейсом MS804 из Парижа в Каир и потерпевший крушение в мае 2016 года, мог упасть из-за находившихся в кабине пилотов электронных гаджетов.

В компании подчеркнули, что следователи не обращались к ним по данному вопросу, и заявили, что «это свидетельствует о том, что у них нет основания полагать, что наши продукты каким-либо образом имеют отношение к случившемуся».

При этом в Apple пообещали содействие в расследовании причин катастрофы, если возникнет такая необходимость: «Если у следствия возникнут вопросы к нам, мы, конечно, окажем необходимое содействие, насколько это возможно. Мы с особой тщательностью тестируем наши продукты для уверенности в том, что они соответствуют международным стандартам безопасности или превосходят их».

Напомним, ранее французское издание сообщило, что один из членов экипажа лайнера оставил на панели приборов свой iPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами в правом углу кабины пилотов, откуда и поступили впоследствии автоматические сигналы о неполадках. Предполагается, что к подаче сигналов мог привести перегрев устройств.

В авиакатастрофе в мае 2016 года погибли все 66 человек, которые находились на борту аэробуса. В декабре минувшего года министерство гражданской авиации Египта подтвердило, что на телах погибших пассажиров обнаружены следы взрывчатых веществ.