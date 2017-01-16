В США арестована жена террориста из Орландо

В Сан-Франциско арестована Ноор Салман, жена Омара Матина, который в июне 2016 года убил 49 человек в гей-клубе Pulse в Орландо. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ФБР.

По версии следствия, женщина причастна к организации нападения – в частности, она вместе с Матином приобретала боеприпасы. Ноор Салман вменяют пособничество и препятствование правосудию.

Напомним, самого Матина застрелили спецназовцы. Впоследствии появились данные, что Матин присягнул на верность некой террористической организации.