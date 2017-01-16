Вице-президент США Байден прилетел в Киев‍

Действующий вице-президент США Джо Байден прилетел в Киев. Об этом сообщает сайт телеканала «112 Украина».

Байден уже начал встречу президентом Украины Петром Порошенко.

По ее завершении должны состояться украинско-американские переговоры в расширенном составе. Затем Порошенко и Байден сделают заявления для СМИ, сообщает телеканал.

Радий вітати в Києві справжнього друга України - Джо Байдена @VP! pic.twitter.com/HrYwzEZzbP — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 января 2017 г.

Байден покинет свой пост 20 января, когда в должности вступят новый президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.