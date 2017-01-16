Джо Байден сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну

Путь к демократии для Украины нельзя отложить, так же как нельзя было перенести полет человека на Луну. Об этом сообщил вице-президент США Джо Байден в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко, пишет «Апостроф».

«Следующий год будет очень сложным. Год, который покажет [достигнутый] результат. [Президент США] Джон Кеннеди когда-то сказал о полете на Луну: "Мы не можем это откладывать". Я считаю, что украинцы не могут и не хотят откладывать создание нового демократического государства», — заявил Байден.

Он призвал украинцев и дальше бороться с коррупцией.

По словам политика, украинский «успех свободной демократии» очень важен для этой борьбы.

«Продолжайте демонстрировать свою приверженность верховенству права, продолжайте бороться с коррупцией, настаивайте на прозрачности. Расследуйте [дела] и преследуйте чиновников, которые разбазаривают бюджетные средства», — отметил он.

Байден добавил, что «Россия использует коррупцию в качестве рычага давления на Украину, чтобы Украина оставалась уязвимой и зависимой».

«Внедряйте реформы, которые помогут бороться с коррупцией!» — призвал уходящий вице-президент.