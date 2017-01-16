В России впервые завели дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»

Следователи в Грозном завели уголовное дело по статье 205.6 УК (несообщение в органы власти о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило преступление террористического характера) в отношении местного жителя Асхаба Хизриева, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на сотрудника управления Следственного комитета России по Чечне. Это первое подобное дело в России.

Знакомый Хизриева несколько месяцев назад был задержан при попытке выехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По данным следствия, Хизриеву было известно о намерениях знакомого, однако он не уведомил об этом правоохранительные органы.

Ст. 205.6 УК предусматривает наказание в виде денежного штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года. При этом статья не может применяться в отношении лиц, не сообщивших о подготовке или совершении террористического преступления супругой/супругом или близкими родственниками.