ФССП обнародовала список легальных коллекторских агентств

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опубликовала на своем официальном сайте список коллекторских агентств, имеющих законное право заниматься данным видом деятельности.

1 января 2017 года в России вступил в силу закон о коллекторах, в соответствии с которым осуществлять деятельность по взысканию просроченной задолженности с физических лиц вправе лишь кредитные организации и лица, включенные в соответствующий реестр. Функция ведения реестра возложена на ФССП.

В пресс-бюро ФССП «Интерфаксу» сообщили, что по результатам рассмотрения поступивших заявлений выдано 26 свидетельств, соответствующие сведения внесены в государственный реестр. Пошлина за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр составляет 100 тысяч рублей.