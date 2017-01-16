В Москве издали методичку для мигрантов с былинными персонажами

В Москве по заказу местных властей отпечатана 100-страничная иллюстрированная брошюра, в которой герои русских сказок обращаются к мигрантам из стран бывшего СССР, рассказывая им о том, как себя вести в столице. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Брошюру на русском языке в количестве 50 тысяч экземпляров выпустила Региональная общественная организация «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы».

Город заплатил за тираж 7 млн рублей.

Департамент национальной политики Москвы начнет распространение памятки на этой неделе, сообщил руководитель «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы» Александр Калинин.

Героями брошюры являются три богатыря, олицетворяющие правоохранительные органы, а также Василиса Премудрая, Снегурочка, Юрий Долгорукий и другие персонажи. Они объясняют героям-мигрантам правила поведения.

По словам Калинина, персонажей комиксов «заслуженные художники России, которые расписывали Храм Христа Спасителя, станцию метро Маяковская».

В брошюре приезжим советуют не оглядываться вслед проходящим женщинам, не принимать пищу на улице, не разговаривать громко и долго в общественных местах.

Также приезжим объясняют, что для работы нужно получить миграционную карту, патент и регистрацию.

В соответствующем комиксе Кащей Бессмертный предлагает мигрантам устроиться на стройку в Подмосковье, но Снегурочка объясняет, что патент, полученный в Москве, действует лишь на территории города.

Директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер заявил изданию, что в брошюре «явно реанимируется противостояние русских героев ордам». По его мнению, мигранты не смогут понять написанный сложным языком брошюры, и она «мертвым грузом» ляжет в офисах лидеров диаспор в Москве.