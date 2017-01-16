Путин выразил соболезнования президенту Киргизии в связи с крушением самолета

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования главе Киргизской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с авиакатастрофой под Бишкеком. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Грузовой самолет Boeing747-400 турецкой авиакомпании ACT утром 16 января рухнул на жилой поселок, не долетев полутора километров до аэропорта «Манас» в столице Киргизии. В результате погибли не менее 37 человек, разрушены 32 жилых дома.

«Путин передал слова поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Расследовать причины авиакатастрофы будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК), передает РИА Новости со ссылкой на главу правительственной комиссии Киргизии, вице-премьера Мухамметкалыя Абулгазиева.