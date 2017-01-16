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16 января 2017, 20:15
Крым ООН Россия суды Украина

МИД Украины подтвердил подачу иска против России в Международный суд ООН

Международный суд ООН
Международный суд ООН

Министерство иностранных дел Украины подало иск против России в Международный суд ООН в Гааге, сообщила в своем твиттере пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. Таким образом, ведомство выполнило полученное ранее поручение президента Украины Петра Порошенко.

Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Как заявил Порошенко, иск связан с включением Крыма в состав России, в том числе из-за «политики уничтожения и дискриминации в Крыму», и с ситуацией в Донбассе.

Между тем, власти Крыма подготовили проект резолюции ООН об ущемлении прав человека на полуострове в период пребывания Крыма в составе Украины.

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