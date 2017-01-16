МИД Украины подтвердил подачу иска против России в Международный суд ООН

Министерство иностранных дел Украины подало иск против России в Международный суд ООН в Гааге, сообщила в своем твиттере пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. Таким образом, ведомство выполнило полученное ранее поручение президента Украины Петра Порошенко.

Щойно Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН. Історичний позов. Право на нашому боці #StopRussianAggression — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 января 2017 г.

Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Как заявил Порошенко, иск связан с включением Крыма в состав России, в том числе из-за «политики уничтожения и дискриминации в Крыму», и с ситуацией в Донбассе.

Между тем, власти Крыма подготовили проект резолюции ООН об ущемлении прав человека на полуострове в период пребывания Крыма в составе Украины.