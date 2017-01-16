Мосгорсуд заблокировал пиратские копии последнего сезона «Шерлока»

Московский городской суд на 15 дней ограничил доступ к копиям последнего сезона британского сериала «Шерлок». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Заявление на блокировку пиратских копий сериала направил сегодня Первый канал. «В этот же день оно было рассмотрено, и судья вынес решение о принятии обеспечительных мер», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в течение 15 дней телеканал должен подготовить иск о полной блокировке пиратского контента.

Последняя серия сериала в русской озвучке появилась в интернете 14 января — за день до мировой премьеры.

Компания BBC Worldwide, занимающаяся продажей британского сериала за рубеж, начала расследование утечки.

Первый канал проводит свое расследование того, как серия попала в интернет раньше официальной премьеры.