Главы ДНР и ЛНР приехали в Крым

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым. Их визит продлится до 20 января, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Козенко.

Он отметил, что делегации из ДНР и ЛНР прибыли в Крым по приглашению «Русской общины Крыма», зампредседателя которой Козенко является.

Депутат отметил, что на полуостров также приехали председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

«Все первые руководители сегодня находятся в Крыму», — подчеркнул парламентарий.

20 января, сообщил Козенко, запланирована совместная пресс-конференция в пресс-центре МИА «Россия сегодня» и торжественный митинг у памятника Богдану Хмельницкому в Симферополе, посвященный годовщине Переяславской рады.

Кроме того, отметил депутат, запланирован форум «С Россией навеки», на котором, будет сделан «ряд политических заявлений», а «русская община Крыма» подпишет соглашение с общественным объединением «Мир Луганщине».