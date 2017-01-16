Минздрав США подтвердил первый случай смерти от супербактерии

В США зафиксирован первый летальный исход от инфекции, вызванной устойчивой к антибиотикам бактерией, сообщает Reuters со ссылкой на Центр контроля заболеваемости (CDC).

От неуязвимой бактерии умерла 70-летняя женщина, в августе 2016 года вернувшаяся из поездки в Индию. 18 августа женщину положили в реанимацию с диагнозом «синдром системного воспаления» – у женщины была выявлена инфекция правого бедра. В начале сентября пациентка скончалась.

Медики установили, что инфекцию вызвала бактерия Klebsiella pneumoniae, устойчивая к действию 26 видов антибиотиков. После постановки диагноза всех пациентов больницы, контактировавших с женщиной, проверили – ни один их них не подхватил супербактерию.

Все более частое появление устойчивых к антибиотикам штаммов болезнетворных бактерий, заставляет ученых искать новые пути решения этой проблемы. Недавно группа химиков из США предложила новый метод массового синтеза новых антибиотиков, к которым бактерии еще не выработали резистентность. Эволюционные биологи работают над более эффективными схемами применения антибиотиков, которые не позволили бы возникнуть устойчивым штаммам.