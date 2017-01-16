В РАНХиГС завершился Гайдаровский форум – 2017

14 января завершил свою работу VIII Гайдаровский форум. В дискуссиях приняли участие российские и зарубежные эксперты, политики, экономисты, ведущие мировые ученые, представители бизнес-элиты.

Ключевыми темами заключительного дня стали налоговая политика России, налогообложение электронной коммерции, государственные закупки, рынок целевых капиталов, технологии «умных городов», эколого-экономический подход к развитию территорий, инновационное развитие регионов, также широко была раскрыта тема бизнес-образования.

Третий день форума открылся дискуссией «Налоговая политика России: какие изменения нас ожидают с 2018 г.?». Тематика сессии отсылает к ежегодному посланию Владимира Путина Федеральному Собранию. В нем Президент подчеркнул важность совершенствования налогового законодательства с учетом потребностей бизнеса и производителей, а также отказа от неэффективных инструментов. 2017 год, согласно указанию главы государства, должен быть посвящен обсуждению вариантов настройки налоговой системы с учетом задач экономического роста. В дискуссии приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам и модератор сессии Андрей Макаров, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. В заключение сессии эксперты договорились совместными усилиями законодателей, финансового блока и бизнес-объединений уже в феврале–марте на практике приступить к проработке предложений по реализации поручений Президента в области налоговой политики.

Мировые и отечественные практики в области технологий Smart City обсудили эксперты в рамках дискуссии «Технологии умных городов (Smart City): возможности повышения качества жизни населения и решения инфраструктурных проблем». Модераторами дискуссии о влиянии интеллектуальных технологий на качество жизни городского населения выступили директор Глобальной дирекции по сервисам в области энергетики и устойчивого развития Schneider Electric Максим Агеев и директор Департамента управленческого консалтинга Практики управления изменениями АО «Альянс Консалтинг» в составе ГК АКИГ Анна Макарова. В дискуссии об «умных городах» своим опытом поделились иностранные эксперты. Так, председатель и управляющий директор Silverline Group Фарук Махмуд рассказал, что к 2024 г. в Индии планируется создание 100 «умных городов», что, по предварительным оценкам, потребует инвестировать в базовую инфраструктуру порядка 60 млрд долларов. Архитектор решений Smart City IBM в Центральной и Восточной Европе Николай Марин заметил, что внедрение «умных городов» следует рассматривать не как самоцель, а как инструмент устойчивого развития, и рассказал об особенностях Smart City в Мадриде, Барселоне и Дублине. Риски развития киберфизических технологий Smart City перечислил руководитель по развитию продаж систем защиты критической инфраструктуры в «Лаборатории Касперского» Андрей Суворов.

Тема образовательной системы была достаточно широко представлена на форуме. Так, в третий день прошли сессии «Бизнес-образование: драйвер развития российского бизнеса. Бизнес-школы, корпоративные институты и тренинговые центры – конкуренты или партнеры?», «Бизнес-образование: роль эмоционального интеллекта и адаптивности к изменениям», «Университеты 3.0: будущее рядом?».

Участие в работе сессии «Университеты 3.0: будущее рядом?» приняли заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Олег Хархордин, президент Университета Ниццы София-Антиполис Фредерик Видаль, заместитель генерального директора – программный директор АО «РВК» Евгений Кузнецов.

На дискуссии «Технологии, патернализм, народность: социокультурные факторы развития инноваций в России» РВК представил результаты исследования ценностей и установок населения России в отношении технологий и инновационного поведения. Исследование проведено в 10 российских регионах. Один из наиболее интересных выявленных трендов — «технооптимизм» людей, в России он намного заметнее, чем в Европе. Например, половина опрошенных уверены, что в будущем наука сможет объяснить все загадки природы. Это почти в два раза больше, чем в странах Евросоюза (27%). В чем причины такого оптимизма россиян, как связаны их восприятие технологий и экономическая активность, как это влияет на экономический и инновационный потенциал регионов и почему мы до сих пор не видим взрывного роста российских инновационных компаний? Данные исследования, отвечающие на эти вопросы, стали основой для дискуссии на Гайдаровском форуме. Модератором дискуссии выступит декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

В ходе дискуссии, модератором которой выступил Владимир Васильев, ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, представители власти, руководители университетов и эксперты обсудили роль и место предпринимательства в фокусе деятельности вузов, а также порассуждали о новой структуре высшего образования. Ректор РАНХиГС Владимир Мау назвал роль предпринимательской деятельности важной, но вторичной для университета 3.0. «Здесь скорее надо говорить об университете как точке аутсорсинга бизнеса», – заявил Владимир Мау. В продолжение темы критериев для образования будущего спикер также определил 10 пунктов «условного» университета, среди которых индивидуализация и непрерывность образования, универсальный язык, знания и специалисты, мощный гуманитарный компонент, глобальная конкуренция.

Завершающая дискуссия Гайдаровского форума также была посвящена роли бизнес-образования в современном мире. В рамках сессии «Бизнес-образование: роль эмоционального интеллекта и адаптивности к изменениям» ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил важность сотрудничества Академии и АМВА. Проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования Сергей Мясоедов также рассказал о сотрудничестве АМВА и РАНХиГС. Он заметил, что только 11 из 150 бизнес-школ России имеют аккредитацию АМВА, которая является большим показателем качества.

С ключевым докладом на экспертной дискуссии выступил президент AMBA International сэр Пол Джадж. Он рассказал, как меняется бизнес-образование в современном мире, и подчеркнул важность непрерывного обучения. Также в дискуссии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов, генеральный директор АМВА International Эндрю Мэйн Уилсон.

Сайт Гайдаровского форума