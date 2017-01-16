Потери Samsung из-за Galaxy Note 7 составят до 19 млрд долларов

Приостановка производства флагманских смартфонов Galaxy Note 7 может стоить компании Samsung 19 млрд долларов, пишет The Daily Mail со ссылкой на экспертные оценки.

Согласно их данным, сворачивание производства Galaxy Note 7 обойдется Samsung в 17 млрд долларов. Еще до 2,2 млрд долларов Samsung должна будет выплатить, если все покупатели вернут свои смартфоны и получат компенсацию в среднем в размере 850 долларов.

По данным источника издания, 23 января Samsung огласит официальные результаты расследования возгораний Galaxy Note 7. Он отметил, что причиной возгорания названа проблема с аккумулятором.

Производство Galaxy Note 7 было остановлено в октябре 2016 года после ряда случаев самопроизвольных возгораний смартфонов.