16 января 2017, 19:43
Потери Samsung из-за Galaxy Note 7 составят до 19 млрд долларов
Приостановка производства флагманских смартфонов Galaxy Note 7 может стоить компании Samsung 19 млрд долларов, пишет The Daily Mail со ссылкой на экспертные оценки.
Согласно их данным, сворачивание производства Galaxy Note 7 обойдется Samsung в 17 млрд долларов. Еще до 2,2 млрд долларов Samsung должна будет выплатить, если все покупатели вернут свои смартфоны и получат компенсацию в среднем в размере 850 долларов.
По данным источника издания, 23 января Samsung огласит официальные результаты расследования возгораний Galaxy Note 7. Он отметил, что причиной возгорания названа проблема с аккумулятором.
Производство Galaxy Note 7 было остановлено в октябре 2016 года после ряда случаев самопроизвольных возгораний смартфонов.
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