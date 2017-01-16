СМИ сообщили об убийстве личного охранника Кадырова

В Чечне прошли похороны Алихана Музаева, одного из охранников главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники.

По информации собеседников интернет-издания, Музаева заподозрили в намерении принять участие в вооруженной акции против режима. Вечером 15 января Музаева якобы схватили местные силовики, через некоторое время родственникам принесли труп мужчины. Семье заявили, что в ходе задержания подозреваемый покончил с собой.

Подтверждения этой информации нет.