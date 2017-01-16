МВФ улучшил оценку экономики России за 2016 год

Международный валютный фонд опубликовал новый прогноз World Economic Outlook («Перспективы развития мировой экономики»), в котором улучшил оценку российского ВВП за 2016 год.

По оценке МВФ, ВВП России в прошлом году снизился на 0,6%, а не на 0,8%, как ожидалось ранее.

В 2017 году МВФ ждет роста ВВП РФ на 1,1%, в 2018 году — на 1,2%.

Общий рост мировой экономики за 2016 год МВФ оценивает в 3,1%. Нефть в том году в среднем стоила 42,7 доллара за баррель. В 2017 году, прогнозируют в МВФ, нефть будет стоить 51,2 доллара , в 2018-м — 53,1.