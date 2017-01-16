Правительство запретило госзакупки имеющего аналоги в России оборонного импорта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое запрещает госзакупки товаров из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, для нужд обороны и безопасности государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Исключение составляют товары, работы и услуги, которые не производятся на территории Российской Федерации. Подтверждением отсутствия производства в России будет служить заключение Минпромторга.

Кроме того, запрет не действует для закупок запчастей и расходных материалов, либо при необходимости обеспечения взаимодействия с товарами, уже используемыми заказчиком, либо при соблюдении установленного постановлением ценового ограничения.

Действие запрета не распространяется на закупки ФСБ, ФСО, СВР, МВД, Росгвардии и Управления делами президента.