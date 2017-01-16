«Детский мир» объявил об IPO

Российская сеть магазинов «Детский мир» намерена провести первичное публичное размещение акций на фондовой бирже, говорится в сообщении сети.

В рамках IPO на биржу будут выпущены уже имеющиеся акции, дополнительной эмиссии не будет. Держателем контрольного пакета акций «Детского мира» останется АФК «Система».

Сроки IPO не сообщаются, однако ранее глава «Системы» Владимир Евтушенков сообщал, что первичное размещение пройдет в марте 2017 года.