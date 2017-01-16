Кадыров рассказал о целях убитых в Чечне боевиков

Террористы, убитые 11 января в Чечне, планировали захват танковой части и нападение на поселок Ханкала, входящий в состав Грозного. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

11 января Кадыров сообщил о ликвидации группы из четырех боевиков в Курчалоевском районе республики. Во время спецоперации, по его словам, погибли двое сотрудников Росгвардии. 14 января в Чечне был задержан Имран Дацаев, которого называют террористом из банды, присягнувшей «Исламскому государству» (группировка запрещена в России).

«Задержанный говорил, что их задачей было убийство представителей духовенства, их семей, сотрудников администрации, госслужащих, сотрудников МВД. У них была поставлена задача в последующем захватить танковую часть, оттуда открыть огонь на Ханкалу и потом напасть на Ханкалу», — сообщил Кадыров.

Он отметил, что боевики «очень хорошо поработали» с вербовкой в свои ряды новобранцев.

«Несмотря на работу, которую мы ведем, им удалось переубедить столько молодежи, и они готовы были пойти на верную смерть непонятно за какую идею», — добавил Кадыров.