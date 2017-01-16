Александр Мамут стал владельцем 100% акций Rambler&Co

Российский предприниматель и финансист Александра Мамут стал владельцем 100% акций группы компаний Rambler&Co. Фонд Мамута A&NN Investments закрыл сделку по приобретению 50% акций группы у структур предпринимателя Владимира Потанина, сообщает Rambler News Service.

До этой сделки A&NN Investments принадлежало лишь 50% акций компании.

По словам генерального директора A&NN Марины Гренберг, доведение доли владения Rambler&Co до 100 процентов — «часть реализации долгосрочной стратегии» фонда, поскольку сектор интернет и медиа является для него одним из ключевых направлений инвестиций.

«Мы видим большой потенциал как в росте этого сектора в России в целом, так и в перспективах развития группы компаний Rambler&Co — благодаря доступу к обширной аудитории, а также возросшей за последние три года технологической и продуктовой экспертизе», — заявила Гренберг.

Группа компаний Rambler&Co была образована в мае 2013 года в результате слияния активов «Афиши-Рамблер» Владимира Потанина, и SUP Media Александра Мамута. Предприниматели получили по 50% акций, при этом управляющим акционером и гендиректором Rambler&Co стал Мамут.

В настоящее время Rambler&Co является одной из крупнейших российских групп компаний, работающих в области медиа, технологий и электронной коммерции. В нее входят такие проекты, как портал и почтовый сервис «Рамблер», новостное интернет-издание Lenta.ru, общественно-политическое интернет-издание «Газета.ru», развлекательный интернет-портал «Афиша», спортивный интернет-портал Чемпионат.com, блог-платформа LiveJournal.com, информационное агентство RNS, электронный маркетплейс Price.ru и другие (в общей сложности более 40 проектов).