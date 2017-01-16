Первый лайк в твиттере Медведева появился под записью о «Шерлоке»

В официальном аккаунте главы правительства России Дмитрия Медведева в Twitter появился единственный лайк. Он был поставлен под записью «На этом расходимся, шерлокоманы. Время спячки».

На этом расходимся, шеклокоманы. Время спячки#НочьШерлока — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 15 января 2017 г.

Твит был посвящен выходу последней серии четвертого сезона телесериала «Шерлок». В России этот британский сериал показывал Первый канал. За день до премьеры в сеть утекла русскоязычная копия серии.

Блогер Руслан Усачев, запись которого лайкнул премьер, поинтересовался у него о впечатлениях от последней серии сезона.

Я тут немного прифигел от лайка @MedvedevRussia. Как вам финал Шерлока, Дмитрий Анатольевич? pic.twitter.com/wXMUm3bjhf — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 16 января 2017 г.

Медведев в твиттере с лета 2010 года. До этого лайков он никому не ставил.