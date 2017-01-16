16 января 2017, 11:46
Первый лайк в твиттере Медведева появился под записью о «Шерлоке»
В официальном аккаунте главы правительства России Дмитрия Медведева в Twitter появился единственный лайк. Он был поставлен под записью «На этом расходимся, шерлокоманы. Время спячки».
На этом расходимся, шеклокоманы. Время спячки#НочьШерлока— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 15 января 2017 г.
Твит был посвящен выходу последней серии четвертого сезона телесериала «Шерлок». В России этот британский сериал показывал Первый канал. За день до премьеры в сеть утекла русскоязычная копия серии.
Блогер Руслан Усачев, запись которого лайкнул премьер, поинтересовался у него о впечатлениях от последней серии сезона.
Я тут немного прифигел от лайка @MedvedevRussia. Как вам финал Шерлока, Дмитрий Анатольевич? pic.twitter.com/wXMUm3bjhf— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 16 января 2017 г.
Медведев в твиттере с лета 2010 года. До этого лайков он никому не ставил.
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