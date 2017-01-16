Месси утратил статус самого дорогого футболиста

Швейцарский Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Согласно таблице, опубликованной на сайте организации, нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси больше не является самым дорогим игроком для клуба.

На первой строчке Месси был год назад. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 170,5 млн евро.

Первое место рейтинга занял одноклубник Месси Неймар с суммой трансфера 246,8 млн евро.

На третьем месте Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» (155,3 млн евро).

Нападающий клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду, которого Forbes в 2016 году назвал самым высокооплачиваемым футболистом мира, занял в рейтинге CIES 7-е место с 126,5 млн евро.