Среди жертв авиакатастрофы под Бишкеком россиян не оказалось

Среди пострадавших в результате крушения грузового «Боинга», разбившегося 16 января под Бишкеком, граждан России нет, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Бишкеке.

В посольстве также подтвердили, что самолет принадлежал турецкой авиакомпании.

Авиакатастрофа произошла ранним утром 16 января под Бишкеком. Грузовой Boeing 747, принадлежащий компании MyCargo Airlines, при заходе на посадку упал на дачный поселок недалеко от аэропорта Манас. По последним данным, обнаружено 31 тело и фрагменты 9 тел. Как минимум 32 одноэтажных жилых дома были повреждены или разрушены. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, во время захода на посадку самолет пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок.