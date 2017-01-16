Носик заплатил 300 тысяч рублей за пост про Сирию

Российский медиаменеджер и блогер Антон Носик оплатил 300 тысяч рублей штрафа, назначенных судом за публикацию поста «Стереть Сирию с лица земли» в ЖЖ. Об этом «Интерфаксу» и РИА Новости сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Там отметили, что оплата прошла 23 декабря 2016 года, а «квитанцию об этом он направил сегодня по электронной почте».

В своем посте, опубликованном 1 октября 2015 года, Носик приветствует бомбежки Сирии российскими ВКС, утверждая, что «за последние 70 лет Ближний Восток не видел от Сирии ничего, кроме агрессии, войн, людоедства, разрухи и горя». Статья была признана судом экстремистской.

На момент написания заметки она находится в свободном доступе.