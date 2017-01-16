Павленский уехал из России из-за обвинений в изнасиловании

Российский художник-акционист Петр Павленский вместе с гражданской супругой Оксаной Шалыгиной и детьми уехал во Францию, где намерен просить политическое убежище. Об этом Павленский рассказал в интервью «Дождю».

По словам художника, решение об эмиграции было принято из-за обвинений, которые выдвинула против него и Шалыгиной актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина.

Она обвиняет супругов по статье «насильственные действия сексуального характера».

Павленский рассказал, что 14 декабря, когда он с Шалыгиной прилетел в Москву из Варшавы, их задержала полиция и следующие семь часов они провели в допросах в Следственном комитете.

«После двух допросов, одного — меня, другого — Оксаны (потому что заявление на нас обоих), нам неожиданно дают уйти из Следственного комитета. Нас вызывает один из начальников, хотя мы уже ждем конвоя, и говорит: "Вы знаете, в моем деле главное — это объективность, никуда нельзя торопиться, надо собрать все доказательства. Поэтому сегодня вы можете идти, но конечно вы являйтесь по первому звонку"», — отметил Павленский.