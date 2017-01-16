В Кремле опровергли приглашение команды Трампа в Астану

Администрация президента России не приглашала официально команду избранного президента США Дональда Трампа на встречу по Сирии в Астане. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я ничего не стал бы говорить про конкретно приглашение, Астана готовится, встреча готовится, это очень нелегкий процесс», — заявил Песков.

На уточняющий вопрос, может ли Кремль подтвердить сам факт приглашения представителей администрации Трампа на предстоящие переговоры, Песков ответил: «Нет».

Он пояснил, что у Кремля нет контактов с администрацией избранного президента, при этом по протокольным вопросам поддерживаются связи на уровне посольства РФ в Вашингтоне.

Ранее о приглашении США на переговоры по сирийскому урегулированию в Астане сообщали СМИ и подтверждал премьер Турции.