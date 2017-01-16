В Кремле ответили Трампу на предложение по ядерной сделке

Российские власти не ведут переговоров с США о сокращении ядерного оружия в обмен на отмену санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее с таким предложением выступил избранный президент США Дональд Трамп.

«Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется», — заявил Песков.

Он отметил, что санкции, введенные Западом против России, — это не вопрос российской повестки дня.

«Россия не была инициатором этих рестрикций, и Россия, подчеркивал президент России [Владимир Путин], не намерена ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов», — добавил пресс-секретарь.

Говоря о сокращении ядерных вооружений, Песков отметил, что этот вопрос может обсуждаться только после вступления Трампа в должность президента.