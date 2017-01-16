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16 января 2017, 13:44
ДНК общественное питание рыбы

Видовая принадлежность рыб в суши-барах часто указывается неверно

Pixabay

В течение четырех лет ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Лойола – Мэримаунт проводили исследование в двадцати шести высокорейтинговых суши-ресторанах Лос-Анджелеса. Они при помощи тестов ДНК определяли видовую принадлежность рыб и сравнивали ее с тем, что было сказано в меню.

Всего было исследовано 364 образца десяти видов рыб. Как выяснилось, в 47 % случаев рыба оказывалась вовсе не той, что думал клиент. Чаще всего не выдерживали проверки палтус, красный луциан, желтохвостый луциан и желтоперый тунец. Правильно указывался вид, за редким исключением, у лосося и обыкновенного (синеперого) тунца. Исследователей не удивила сама по себе неправильная маркировка, но они не ожидали, что эти случаи столь распространены. В некоторых ресторанах один вид рыбы “работал” за несколько других. Например, в меню указывалось три вида тунцов, но в реальности под тремя названиями подавался один и тот же вид. Обычно замене подвергались виды, ставшие более редкими в тихоокеанских водах из-за усиленного вылова. Например, палтус заменялся на более распространенную и дешевую камбалу. Исследователи указывают, что такая практика может быть опасной для людей с аллергией на определенные виды рыб.

Результаты исследования опубликованы в журнале Conservation Biology.

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