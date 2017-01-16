Текила помогла спасти редкий вид летучих мышей

Производители текилы внесли решающий вклад в сохранение летучей мыши – малого длинноноса Соссюра (Leptonycteris yerbabuenae). Он распространен в Мексике, Гватемале, Сальвадоре и Гондурасе, во время летних миграций прилетает в Аризону, Калифорнию и Нью-Мексико. Длина тела у этого вида восемь сантиметров, вес взрослой летучей мыши 15 – 25 граммов. Питаются они нектаром растений, цветущих ночью, в частности агавы и некоторых видов кактусов.

В 1994 году этот вид был признан вымирающим в Мескике, а четыре года спустя и в США. Теперь же, по сообщению Федеральной службы рыбных и животных ресурсов США (U.S. Fish and Wildlife Service), численность малого длинноноса Соссюра значительно возросла и достигла 200 000 особей. Вероятно, в наступившем году его смогут исключить из списка исчезающих.

Как отметил заместитель директора департамента охоты и рыболовства Аризоны Джим де Во (Jim deVos), значительную роль в спасении вида сыграли производители текилы. Многие из них поддержали программу «bat-friendly tequila», инициатором которой стал мексиканский эколог Родриго Медельин (Rodrigo Medellín). Она состояла в том, чтобы не начинать сбор урожая на плантациях голубой агавы (Agave tequilana)до конца срока цветения, что обеспечивает местные колонии летучих мышей кормом. Ученые отмечают, что летучие мыши со своей стороны содействуют производителям текилы, так как именно они являются основными опылителями агавы.