16 января 2017, 17:45
Московская биржа приостановила торги на 45 минут из-за сбоя программы
Московская биржа сегодня приостанавливала торги примерно на 45 минут из-за некорректной работы программного обеспечения. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Речь идет о ПО, отвечающем за формирование заявок одного из режимов сделок РЕПО (вид краткосрочного займа под залог ценных бумаг).
Отмечается, что ошибка программы могла «привести к ошибкам при приеме заявок от участников торгов и в других режимах торгов фондового рынка», поэтому торги и приостановили.
В 15:20 мск торги возобновились.
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