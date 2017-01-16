Московская биржа приостановила торги на 45 минут из-за сбоя программы

Московская биржа сегодня приостанавливала торги примерно на 45 минут из-за некорректной работы программного обеспечения. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Речь идет о ПО, отвечающем за формирование заявок одного из режимов сделок РЕПО (вид краткосрочного займа под залог ценных бумаг).

Отмечается, что ошибка программы могла «привести к ошибкам при приеме заявок от участников торгов и в других режимах торгов фондового рынка», поэтому торги и приостановили.

В 15:20 мск торги возобновились.