Германия и Франция решили ответить Трампу единством Европы

Власти Германии и Франции заявили, что Европа должна еще больше сплотиться. Так в ЕС отреагировали на заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что НАТО является важной, но устаревшей организацией.

«Я думаю, что наша — европейцев — судьба находится в наших собственных руках», — цитирует AP канцлера Германии Ангелу Меркель.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, со своей стороны, заявил, что высказывания Трампа вызывают беспокойство у руководства альянса.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что лучшим ответом на слова Трампа станет единство Европы.

Между тем, как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Меркель планирует встретиться с Трампом весной. Точная дата предполагаемой встречи, по словам собеседника агентства, пока не назначена.