Mercedes нашел замену завершившему карьеру победителю «Формулы-1»

Команда Mercedes нашла замену завершившему карьеру победителю автогонок «Формула-1» 2016 года Нико Росбергу. Как сообщается на сайте команды, ее новым пилотом стал финн Валттери Боттас.

Боттасу 27 лет. Его партнером по команде является трехкратный чемпион «Формулы-1», британский пилот Льюис Хэмилтон.

Боттас впервые выступил в «Формуле-1» в 2013 году в составе команды Williams. В ней он провел четыре сезона, приняв участие в 77 гонках.

За это время пилот не одержал ни одной победы, однако девять раз занимал призовые места.