16 января 2017, 21:00
Mercedes нашел замену завершившему карьеру победителю «Формулы-1»
Команда Mercedes нашла замену завершившему карьеру победителю автогонок «Формула-1» 2016 года Нико Росбергу. Как сообщается на сайте команды, ее новым пилотом стал финн Валттери Боттас.
Боттасу 27 лет. Его партнером по команде является трехкратный чемпион «Формулы-1», британский пилот Льюис Хэмилтон.
Боттас впервые выступил в «Формуле-1» в 2013 году в составе команды Williams. В ней он провел четыре сезона, приняв участие в 77 гонках.
За это время пилот не одержал ни одной победы, однако девять раз занимал призовые места.
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