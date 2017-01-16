В Минздраве предложили ограничить зарплату главврачей

В российском Минздраве разработали проект приказа, ограничивающего размер средней зарплаты руководителей медицинских учреждений восемью средними зарплатами их подчиненных. Соответствующий документ доступен для обсуждения на портале нормативных правовых актов.

Речь идет о главах учреждений, подведомственных Минздраву, а также их заместителях и главных бухгалтерах.

В пояснительной записке к документу говорится, что он подготовлен согласно требованиям Трудового кодекса и постановления правительства РФ от 5 августа 2008 года.

Ранее сегодня стало известно, что с нового года в стране действует президентский указ, согласно которому зарплата руководителей Пенсионного фонда, ФОМС и Фонда социального страхования должна быть привязана к среднемесячной зарплате сотрудников этих структур.