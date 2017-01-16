Прокуратура потребовала арестовать главу Samsung за взятки подруге президента

Прокуратура Южной Кореи обратилась с ходатайством об аресте главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. Бизнесмена обвиняют в даче взятки подруге отстраненного президента страны Пак Кын Хе, передает Reuters.

Суд должен вынести решение 18 января.

Ли Чжэ Ена также подозревают в растрате и лжесвидетельствовании. Следствие считает, что Samsung передала 43 млрд вон (36 млн долларов) подруге президента Цой Сун Силь, оказывавшей влияние на Пак Кын Хе.

Ли Чжэ Ен отрицает все обвинения.

Пак Кын Хе была отстранена от должности корейским парламентом в декабре 2016 года. Ее обвиняли в коррупции и делегировании некоторых полномочий своей подруге.

Вопрос об импичменте рассматривает Конституционный суд страны, Цой Сун Силь находится под стражей.