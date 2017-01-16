Президент раздал поручения по обеспечению безопасности на КК-2017 и ЧМ-2018

В субъектах Российской Федерации на время проведения матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу вводятся усиленные меры безопасности. Они конкретизируются в проекте президентского указа, разработанном ФСБ РФ и опубликованном на портале проектов нормативных актов.

В частности, Минтрансу надлежит до 1 мая 2017 года поручено установить запретные зоны и зоны ограничения полетов в местах проведения матчей в рамках указанных турниров. Кроме того, надлежит определить запретные для плавания районы в акваториях, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности.

Автобусам, не оборудованным аппаратурой спутниковой системы ЭРА-ГЛОНАСС, въезд в города, в которых будут проводиться турниры, будет закрыт.

Проведение публичных мероприятий в данных городах должно согласовываться с местными органами МВД и ФСБ.

Напомним, матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.