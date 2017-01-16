Роскосмос опроверг замену «Союза» из-за технических неполадко

Очередной экипаж Международной космической станции доставит на МКС другой транспортный пилотируемый корабль «Союз», говорится в сообщении Роскосмоса.

«Вместо транспортного пилотируемого корабля (ТПК) с заводским номером 734, который должен был доставить экипаж экспедиций МКС-51/52 Федора Юрчихина и Джека Фишера, члены этой миссии на МКС полетят в корабле с заводским номером 735», – говорится в сообщении.

Роскосмос подчеркивает, что замена не связана с техническими причинами.

Как пояснил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, корабль №734 построили на бюджетные деньги, а №735 — по контракту с НАСА: «Таким образом, замена кораблей связана с исполнением контрактов по доставке космонавтов и астронавтов на МКС».

Ранее СМИ сообщали, что корабль будет заменен из-за выявленных при испытаниях неполадках.