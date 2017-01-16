Стрип-клубы попросили у Минтруда должностные инструкции для сотрудниц

Глава московского стриптиз-клуба Golden Girls Лаки Ли направил в Минтруд проект должностной инструкции для стриптизерш. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на текст письма.

По словам Ли, он добивается того, чтобы профессия стриптизерши и деятельность стрип-клубов были признаны на официальном уровне.

Пресс-атташе клуба Евгений Шаповалов отметил, что существует Ассоциация стрип-клубов, которая выработала общие правила работы, однако они не являются официально признанными.