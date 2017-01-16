В Human Rights Watch посчитали Трампа угрозой правам человека

В американской правозащитной организации Human Rights Watch считают, что избрание на пост президента США Дональда Трампа создает угрозу правам человека. Такое мнение выразил исполнительный директор организации Кеннет Рот во вступительном слове к докладу о ситуации в мире к 2017 году. Доклад опубликован на сайте Human Rights Watch.

Вступление Рота озаглавлено: «Популизм против прав человека: глобальное противостояние». В нем правозащитник отмечает, что Трамп во время выборов «апеллировал к недовольству многих американцев стагнацией в экономике и ростом многообразия культур в обществе, нарушая при этом элементарные принципы достоинства и равенства».

По его словам, риторика Трампа изобиловала ксенофобскими и расистскими высказываниями.

Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января.