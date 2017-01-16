Топилин раскрыл схему расчета «налога на тунеядство»

Министр труда и социального развития России Максим Топилин в интервью «Российской газете» прокомментировал инструменты легализации работников теневой сферы – в том числе «налог на тунеядство».

Топилин подчеркнул, что о конкретных суммах такого налога речь пока не идет. Однако министр отметил, что ежегодно каждый официально не оформленный работник обходится регионам примерно в 10 тысяч рублей за обязательное медицинское страхование и минимум 15 тысяч рублей, «чтобы формировать пенсионные права».

Ранее министр подчеркивал необходимость разграничить «налог на тунеядство» и платежи за безработных граждан.