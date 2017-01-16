На Украине сняли с эфира «Битву экстрасенсов» из-за «людей в камуфляже»

Украинский телеканал СТБ принял решение прекратить показ российской программы «Битва экстрасенсов». Об этом в Facebook сообщил глава канала Владимир Бородянский.

«Битву экстрасенсов» производит российский телеканал ТНТ. Причиной отказа от программы стал эфир, в котором присутствовали люди в камуфляжной форме.

«В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие и/или действующие военные», — сообщил руководитель СТБ.

Он извинился перед зрителями за выход программы на Украине, а также сообщил об увольнении сотрудников, выдавших выпуск в эфир.

На Украине с весны 2015 года действует запрет на показ фильмов, популяризирующих правоохранительные органы или армию России.

На Украине запрещена трансляция большинства российских каналов. В январе 2017 года под запрет попал и телеканал «Дождь».