Василий Уткин пошел работать на РБК

Известный тележурналист и футбольный комментатор Василий Уткин устроился на телеканал РБК. Об этом он сам написал в твиттере.

Скромно, тихо, по-рабочему начали сотрудничество с телеканалом РБК, чему я очень рад. — Василий Уткин (@radioutkin) 16 января 2017 г.

В редакции РБК заявили, что Уткин будет вести новую программу под названием «Спорт с Василием Уткиным». Там будет представлен «оригинальный взгляд ведущего на грядущие спортивные события».

«Мы очень рады сотрудничеству с Василием Уткиным. Надеемся, что с его появлением в эфире освещение спортивной тематики на телеканале РБК выйдет на качественно иной уровень», — отметил генеральный продюсер телеканала Александр Богомолов.