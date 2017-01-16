16 января 2017, 18:15
Василий Уткин пошел работать на РБК
Известный тележурналист и футбольный комментатор Василий Уткин устроился на телеканал РБК. Об этом он сам написал в твиттере.
Скромно, тихо, по-рабочему начали сотрудничество с телеканалом РБК, чему я очень рад.— Василий Уткин (@radioutkin) 16 января 2017 г.
В редакции РБК заявили, что Уткин будет вести новую программу под названием «Спорт с Василием Уткиным». Там будет представлен «оригинальный взгляд ведущего на грядущие спортивные события».
«Мы очень рады сотрудничеству с Василием Уткиным. Надеемся, что с его появлением в эфире освещение спортивной тематики на телеканале РБК выйдет на качественно иной уровень», — отметил генеральный продюсер телеканала Александр Богомолов.
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