Захарова обвинила США в инициировании гонки вооружений

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США инициируют новую гонку вооружений в Европе, передает ТАСС.

Захарова отметила: «В последнее время западными СМИ и в среде блогеров активно насаждается тезис, будто бы размещение американских войск в Европе не играет никакой особой роли в военном плане и сводится к переброске нескольких сот военнослужащих США на ротационной основе с небольшим количеством вооружений и военной техники в рамках союзнической солидарности».

Однако «если посмотреть на некоторые планируемые и реализуемые американцами военные приготовления в Европе, то цифры говорят о другом», указывает дипломат. Захарова напомнила, что в текущем месяце США перебросили в Восточную Европу порядка 4 тысяч военнослужащих и 2,5 тысячи единиц военной техники.

Хотя США называют свои действия «ротационными, т.е. непостоянными», в действительности «так называемые "непрерывные ротации" сами же планируют таким образом, что находящиеся на дежурстве подразделения не будут покидать мест временного размещения до прибытия их сменщиков», подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ резюмирует: «Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена холодной войны».